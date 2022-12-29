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تم إرسالها بالخطأ

رسالة أنت مصاب بالسرطان من مركز طبي شهير تثير الذعر بين البريطانيين

2022-12-29 الساعة 3:53
رسالة أنت مصاب بالسرطان من مركز طبي شهير تثير الذعر بين البريطانيين
المواطن - فريق التحرير

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أرسل مركز طبي شهير رسالة نصية بالخطأ لعدد من المواطنين في مدينة دونكاستر البريطانية، تؤكد فحواها إصابتهم بـ  “سرطان الرئة العدواني”، لتثير لحظات من الرعب بعد تلقيهم الرسالة وتعكر صفو احتفالاتهم بعيد الميلاد .

رسالة اعتذار

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أنه بعد حوالي 22 دقيقة، أرسل المركز رسالة نصية ثانية، يقدم فيها “اعتذارًا صادقًا” عن الخطأ، مضيفًا: “كان يجب أن تقول رسالتنا لكم: نتمنى لكم عيد ميلاد مجيدًا وسنة جديدة سعيدة”.

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وأثارت تلك الرسالة ذعر الكثيرين، خاصة أن بعضهم كانوا بالفعل ينتظرون نتائج الفحوصات الخاصة بسرطان الرئة.

لحظات رعب

وقال المطور العقاري، كريس ريد (57 عاما)، إن الرسالة التي تلقاها بعد اختبار سرطان الرئة “جعلت شريكته تنهار بالبكاء”.

وعلى الفور، حاول ريد الاتصال بالمركز لكنه وجد خطوط الهاتف غير متاحة، فهرع إلى المركز ليتم إبلاغه بعد ذلك أنه كان “خطأ”، وأن نتائج السرطان التي حصل عليها كانت “سلبية في الواقع”.

من جانبه، نشر أحد المرضى الرسالة على حسابه في فيسبوك، موضحًا أنه هرع إلى المركز القريب منه، فور تلقيها.

وأضاف: “من الواضح أن هناك شيئًا ما غير صحيح في مركز أسكيرن. لقد تلقيت هذه الرسالة ولست الوحيد. كنت أرتجف وأوشك على البكاء”.

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