رسالة خاصة من باتيستوتا لـ Messi

وجه نجم الأرجنتين السابق، جابرييل باتيستوتا رسالة إلى قائد المنتخب الحالي، Messi بعد تحطيمه لرقم قياسي مسجل باسمه.

رسالة باتيستوتا لـ Messi

ونجح Messi في تسجيل هدف ضد هولندا بالأمس، ليصل إلى الهدف رقم 10 في مسيرته مع الأرجنتين بنهائيات بطولة كأس العالم، ليُعادل رقم باتيستوتا، ويصبح على بُعد هدف واحد لينفرد بصدارة القائمة.

وأبدى باتيستوتا سعادته بتألق Messi ومعادلته لرقمه القياسي، وعلق قائلًا: “عزيزي ليو، تهانيني لك! لقد امتلكت الرقم القياسي (هداف الأرجنتين بكأس العالم) لمدة 20 عامًا واستمتعت به حقًا”.

وتابع نجم الأرجنتين السابق رسالته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الآن، من دواعي سروري لأن أشاركه معك، وأتمنى من كل قلبي أن تتخطى رقمي في المباراة المقبلة”.

تأهل منتخب الأرجنتين

وساهم Messi في خطف منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لبطاقة التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022، بعد تجاوز عقبة هولندا بركلات الترجيح أيضًا، بعد تعادلهما بنتيجة 2/2.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم نظيره الكرواتي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بعدما نجح الأخير في الإطاحة بالبرازيل من ربع النهائي بركلات الترجيح أيضًا.