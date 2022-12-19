رسالة من سفير اليابان في السعودية للأخضر بعد تتويج الأرجنتين

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وجه السفير الياباني في المملكة فوميو إيواي، الشكر والتقدير للمنتخب السعودي، لتحقيقه فوزًا تاريخيًّا على بطل العالم 2022 المنتخب الأرجنتيني في قطر.
وقال السفير الياباني في تغريدة على موقع تويتر، أتوجه بكل التقدير والاحترام للصقور الخضر لأن المنتخب السعودي هو الفريق الوحيد الذي حقق فوزًا على الأرجنتين في مونديال قطر 2022. إنها إنجازات عظيمة حقًّا.
تُوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوز مثير على المنتخب الفرنسي بنتيجة 4/ 2 في ركلات الترجيح عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3/ 3 بين المنتخبين.
ورفع النجم الأرجنتيني لقب المونديال، ليكون حقق كل البطولات الرسمية في كرة القدم منذ بدء مسيرته في عام 2004.