رسالة مهمة من السفارة الفرنسية للمشجع المنحوس قبل مباراة المغرب وفرنسا

ناشد نائب السفير الفرنسي لدى سلطنة عمان رسالة للعماني محمد الحجري المعروف بالمشجع المنحوس ماجومبا قبل مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم، بأن يرتدي قميصاً أبيض اللون.

نص الرسالة

وبدأ المتحدث باسم نائب السفير الفرنسي في مقطع فيديو نشره حساب السفارة الفرنسية في عمان على موقع التدوينات القصيرة تويتر: عزيزي ماجومبا علمنا بأنك في كل مباراة ترتدي قميص الفريق الذي تسانده ولكن في كل مرة تأتي النتيجة بعكس ما تتمناه .

وتابع المتحدث باسم نائب السفير الفرنسي: باسم الصداقة بين فرنسا والمغرب وباسم الصداقة بين فرنسا وسلطنة عمان ندعوك اليوم أن ترتدي قميصًا أبيض اللون مثل قلبك على أمل أن نشاهد معاً المباراة النهائية لكأس العالم أيًا كانت النتيجة اليوم.