رسالة ميدو للاعبي المنتخبات بكأس العالم: فكر بالكرة فقط

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أكد نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونادي الزمالك سابقًا أحمد حسام ميدو، أنه توقع خروج المنتخب الألماني الأول لكرة القدم من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، بسبب عدم الالتزام بالهدف الأهم وهو لعب كرة القدم بعيدًا عن السياسة وارتداء الشارات التي تدعو إلى المثلية الجنسية.
توقعي بخروج #المانيا من الدور الاول على قناة @AsharqSports بعد اول مباراة!منتخب جاء الى #كاس_العالم_FIFA بأفكار مشتته وايصال رسائل سياسية.. رسالتي لكل لاعبي كرة القدم ولكل المدربين لا تجعل المسؤولين السياسيين يتلاعبوا بك ويجعلون أداة من ادواتهم.فكر في كرة القدم فقط #في_المونديال pic.twitter.com/nUvKWMkBdpقد يهمّك أيضاً
— Mido (@midoahm) December 3, 2022
ونشر أحمد حسام ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حديث وتوقعه سابقًا خلال حديث إلى قناة الشرق رياضة، بخروج ألمانيا من الدور الأول بعد أول مباراة.
وأضاف ميدو الشهير بـ العالمي: منتخب ألمانيا جاء إلى كأس العالم بأفكار مشتتة وإيصال رسائل سياسية، ورسالتي لكل لاعبي كرة القدم ولكل المدربين لا تجعل المسؤولين السياسيين يتلاعبوا بك ويجعلون منك أداة من أدواتهم. فكر في كرة القدم فقط وفي المونديال.
وخرج المنتخب الألماني من منافسات الدور الأول بمونديال قطر 2022، للمرة الثانية على التوالي بنسخ كأس العالم، وسط أزمة كبيرة لارتداء اللاعبين الألمان شارت تدعو إلى المثلية الجنسية خلال إقامة البطولة.