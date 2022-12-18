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أشاد بتنظيم قطر للبطولة وهنأ منتخب الأرجنتين

رسالة وزير الرياضة بعد ختام كأس العالم 2022

2022-12-18 الساعة 11:27
رسالة وزير الرياضة بعد ختام كأس العالم 2022
المواطن - محمد سمعه

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وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رسالة إلى الجماهير بعد ختام منافسات كأس العالم 2022 اليوم الأحد في قطر، بفوز المنتخب الأرجنتيني باللقب.

وقال عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في “تويتر”: “خالص التهنئة للأشقاء في قطر على النجاح الكبير والتنظيم الاستثنائي لمونديال 2022، كما أبارك للمنتخب الأرجنتيني الفوز باللقب، وحظًّا أوفر للمنتخب الفرنسي”.

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الأرجنتين بطل كأس العالم 2022

وكان منتخب الأرجنتين تُوج بلقب كأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوز مثير على المنتخب الفرنسي بنتيجة 4/ 2 في ركلات الترجيح عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3/ 3 بين المنتخبين.

ليونيل ميسي - منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2022

ورفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقب المونديال، ليكون حقق كل البطولات الرسمية في كرة القدم منذ بدء مسيرته في عام 2004.

وفاز الأسطورة ميسي، بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2022، بعد أن قاد بلاده للتتويج باللقب الثالث في تاريخ الكرة الأرجنتينية.

وكان ميسي أحرز 7 أهداف في البطولة، منهم هدفان في شباك المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.

 

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