رسميًا .. كأس العالم للأندية 2022 في المغرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – عن تنظيم كأس العالم للأندية 2022 في المغرب خلال شهر فبراير 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي عقده الفيفا اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

كأس العالم للأندية 2022

ومن المعروف أن نسخة كأس العالم للأندية 2022 كان يفترض أن تقام في الصين وأن تشهد العديد من التغييرات في نظامها بمشاركة عدد كبير من الأندية، غير أنه تم العدول عن ذلك مؤقتًا بسبب الجدول المزدحم للمباريات.

وتقام البطولة سنويًا بحضور بطل كل دوري أبطال للقارات الست الموجودة (أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا).