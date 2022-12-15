رسم أكبر لوحة جدارية في العالم على واجهة أحد أبراج الرياض

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سلط حساب مشاريع السعودية، الضوء على فن الجداريات في المملكة.
رسم أكبر لوحة جدارية في العالم على واجهة أحد الأبراج الواقعة على طريق الملك فهد بالرياض 🎨 pic.twitter.com/WNX4IlFa1gقد يهمّك أيضاً
— مشاريع السعودية (@SaudiProject) December 15, 2022
وكشف الحساب المختص بالمشاريع في المملكة في تغريدة له على موقع تويتر، اليوم الخميس، عن رسم أكبر لوحة جدارية في العالم على واجهة أحد الأبراج الواقعة على طريق الملك فهد بالرياض.
وتواكب المملكة وقيادتها تطلعات مواطنيها وبخاصة جيل الشباب منهم، الذين اختلفت اهتماماتهم عن الأجيال السابقة بسبب التقدم العلمي والثورة الرقمية وانفتاحهم على كل زوايا العالم عبر الشبكة العنكبوتية.
من هذه الاهتمامات فن الجرافيتي، حيث خصصت له هيئة الفنون البصرية مؤخرًا مهرجان شفت 2022.
الجرافيتي أو ما يُعرف بالكتابة على الجدران، أو الرسومات أو الأحرف على الجدران، موجود من عهد الفراعنة والرومان أما فن الجرافيتي الحديث فظهر في الستينات من القرن الماضي في نيويورك وكانت موسيقى الهيب هوب ملهمه الأول، وأصبح نوعًا من أشكال الفن الحديث.
ويحظى الموهوبون من هذا الفن بالاهتمام المملكة، حيث ظهر ذلك جليًّا عبر إطلاق مهرجان شفت 2022 في موسمه الأول في عام 2022.