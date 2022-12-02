رصد بقعة شمسية أكبر من الكرة الأرضية

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد بداية ظهور بقعة شمسية جديدة (AR3153) فوق الطرف الجنوبي الشرقي للشمس صباح اليوم الجمعة، مؤكدة أنها كبيرة وتمتلك على الأقل اثنتين من النوى المظلمة أوسع بكثير من الكرة الأرضية ضمن نشاط الدورة الشمسية الخامسة والعشرين.

مميزات البقعة

وأضافت جمعية جدة في بيان صادر عنها أن هذه البقعة الشمسية تمتلك مجالًا مغناطيسيًا بسيطًا حتى الآن ولكن يمكن أن يتغير هذا، حيث يتضاعف حجمها بسرعة، لذلك قد تتغير هندستها المغناطيسية تمامًا قريبًا، وتصبح هذه البقعة مصدرًا للتوهجات.

وتابعت أن البقع الشمسية عبارة عن جزر مغناطيسية مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى (الفوتوسفير) أو كرة الضوء وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنة بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.

كيف تتشكل؟

ولفتت “تتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينة مقارنة بما حولها، وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها في النهاية تنحل”.

وأشارت إلى أنه نظرًا لكبر هذه البقع الشمسية فيمكن رصدها بسهولة بواسطة تلسكوب مزود بفلتر خاص بالشمس، أو تلسكوب شمسي صغير أو من خلال تقنية إسقاط صورة الشمس.