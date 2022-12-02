Icon

تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية Icon الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي Icon  المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية Icon العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ظهرت فوق الطرف الجنوبي الشرقي للشمس

رصد بقعة شمسية أكبر من الكرة الأرضية

2022-12-02 الساعة 12:37
رصد بقعة شمسية أكبر من الكرة الأرضية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد بداية ظهور بقعة شمسية جديدة (AR3153) فوق الطرف الجنوبي الشرقي للشمس صباح اليوم الجمعة، مؤكدة أنها كبيرة وتمتلك على الأقل اثنتين من النوى المظلمة أوسع بكثير من الكرة الأرضية ضمن نشاط الدورة الشمسية الخامسة والعشرين.

مميزات البقعة

وأضافت جمعية جدة في بيان صادر عنها أن هذه البقعة الشمسية تمتلك مجالًا مغناطيسيًا بسيطًا حتى الآن ولكن يمكن أن يتغير هذا، حيث يتضاعف حجمها بسرعة، لذلك قد تتغير هندستها المغناطيسية تمامًا قريبًا، وتصبح هذه البقعة مصدرًا للتوهجات.

قد يهمّك أيضاً
Img

البريد: لا تتجاوبوا مع الرسائل الاحتيالية

Img

أكاديمية طويق تعلن عن 20 معسكراً احترافياً

وتابعت أن البقع الشمسية عبارة عن جزر مغناطيسية مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى (الفوتوسفير) أو كرة الضوء وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنة بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.

كيف تتشكل؟

ولفتت “تتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينة مقارنة بما حولها، وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها في النهاية تنحل”.

وأشارت إلى أنه نظرًا لكبر هذه البقع الشمسية فيمكن رصدها بسهولة بواسطة تلسكوب مزود بفلتر خاص بالشمس، أو تلسكوب شمسي صغير أو من خلال تقنية إسقاط صورة الشمس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم...
السعودية اليوم

طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم...

السعودية اليوم
الإخبارية تطلق أحدث وأضخم برامجها الاقتصادية أسواق...
السوق

الإخبارية تطلق أحدث وأضخم برامجها الاقتصادية أسواق...

السوق
المحياني يعتذر لجماهير الأهلي بعد الهبوط
الرياضة

المحياني يعتذر لجماهير الأهلي بعد الهبوط

الرياضة
مشهد جوي لجريان سيول وادي المحروق شرق...
السعودية اليوم

مشهد جوي لجريان سيول وادي المحروق شرق...

السعودية اليوم
عبارات مهينة لماسك على مبنى تويتر
غرائب

عبارات مهينة لماسك على مبنى تويتر

غرائب
شهاب أخضر يضيء سماء جدة
السعودية اليوم

شهاب أخضر يضيء سماء جدة

السعودية اليوم
إيران تقصف شمال العراق بثلاثة صواريخ
العالم

إيران تقصف شمال العراق بثلاثة صواريخ

العالم
الأخضر يواجه الأرجنتين اليوم بمونديال 2022
الرياضة

الأخضر يواجه الأرجنتين اليوم بمونديال 2022

الرياضة