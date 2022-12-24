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رصد عدد من المخالفات في سكن العمالة داخل أحياء حفر الباطن

2022-12-24 الساعة 4:03
رصد عدد من المخالفات في سكن العمالة داخل أحياء حفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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تواصل بلدية غرب ⁧حفر الباطن⁩ بالتعاون مع الجهات الأمنية جولاتها الميدانية على مواقع سكن العمالة ضمن نطاقها وترصد عددًا من المخالفات.

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وناشد عدد من المواطنين في محافظة حفر الباطن عبر “المواطن” أكتوبر الماضي الجهات المسؤولة في التدخل وإيجاد حلول جذرية لسكن العمالة الوافدة العزاب المجاور لمنازلهم.

العمالة في ازدياد

وذكروا أن العمالة في ازدياد داخل الأحياء ويسكنون في منازل متهالكة آيلة للسقوط والبعض منهم يسكن في منازل مطلعة على منازل عوائل محاورة لهم مما يقيد حريتهم حتى للخروج في فناء منزلهم.

وأشارت الأخصائية النفسية فاطمة المطرود بأن وجود سكن للعمالة داخل الأحياء السكنية أشبه بالقنبلة الموقوتة التي ممكن أن تنفجر بأي لحظة إذا لم يكن هناك تنظيم لسكنهم.

 

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