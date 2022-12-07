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استبعاد المتبقي من المنافسة

رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل

2022-12-07 الساعة 1:29
رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل
المواطن - فريق التحرير

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رصدت لجنة كشف العبث بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، والتي تُقام تحت شعار “همة طويق”، 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم وقبول حالة استئناف واحدة واستبعاد المتبقي من المنافسة.

ونشر الحساب الرسمي لصفحة نادي الإبل عبر موقع “تويتر”، أرقام الشرائح الخاصة بالحالات المستبعدة وحالة الاستئناف المقبولة.

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لجنة العبث

وكان نادي الإبل قد استحدث في النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لجنة عليا للاستئناف، تعمل على مراجعة عمل لجنة العبث، والتأكد من الحالة بعد اعتراض المالك، ودفع رسوم الاعتراض.

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