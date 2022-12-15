أعلن نادي الإبل رصد 3 حالات عبث في فئة البداوة للون الشعل، وحالة عبث في فئة 20 أصايل مهجنات، وتم استبعادها من المنافسة، وتم قبول حالتي استئناف.

وفي وقت سابق، أوضح النادي تغيير شروط فئة الفحل المنتج في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة السابعة.

زيادة عدد الدق

وتفصيلًا، أعلن نادي الإبل عن تغيير شروط فئة الفحل المنتج في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة بزيادة عدد الدق كحد أدنى كالتالي:

– 12 “دق”

– 3 “جل”

– 15 المجموع