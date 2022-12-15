الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع
أعلن نادي الإبل رصد 3 حالات عبث في فئة البداوة للون الشعل، وحالة عبث في فئة 20 أصايل مهجنات، وتم استبعادها من المنافسة، وتم قبول حالتي استئناف.
وفي وقت سابق، أوضح النادي تغيير شروط فئة الفحل المنتج في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة السابعة.
وتفصيلًا، أعلن نادي الإبل عن تغيير شروط فئة الفحل المنتج في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة بزيادة عدد الدق كحد أدنى كالتالي:
– 12 “دق”
– 3 “جل”
– 15 المجموع