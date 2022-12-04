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صورة بالحجاب تثير إعجاب متابعيها

رضوى الشربيني : اطمأن قلبي بعد أداء العمرة

2022-12-04 الساعة 4:20
رضوى الشربيني : اطمأن قلبي بعد أداء العمرة
المواطن - متابعة

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أثارت صورة جديدة للإعلامية المصرية رضوى الشربيني، إعجاب متابعيها على تطبيق “إنستجرام”، حيث ظهرت فيها بالحجاب أثناء أدائها مناسك العمرة.

أداء العمرة

وأطلت رضوى الشربيني في الصورة وهي واقفة بالمسجد الحرام مرتدية عباءة سوداء اللون، وفي خلفيتها الكعبة المشرفة.

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وعلقت قائلة: “اطمأن قلبي فقد فوضت أمري إلى ربي فهو حسبي ونعم الوكيل.. اللهم إني أسألك حبك والعمل الذي يبلغني حبك.. اللهم إني أسألك جودك وكرمك وسترك”.

تفاعل كبير

وفور نشر الصورة وقد حظيت بتفاعل واسع من جانب متابعيها، وكان من بينهم الفنانة التونسية هند صبري التي قالت لها “تقبل الله حبيبتي”.

وقالت إحدى المغردات: “ما شاء الله بالحجاب جمالها كثر الله يحميكي”، وأضافت أخرى: “تبارك الله اللهم تب علينا وتقبل منك صالح الأعمال ويثبتك ويهديكي يا رب”.

من هي رضوى الشربيني ؟

يذكر أن رضوى الشربيني هى إعلامية مصرية تقدم برنامج “هي وبس” وهو برنامج خاص بالفتيات، حيث تقدم من خلاله النصائح للفتيات في العلاقات العاطفية.

واعتادت “الشربيني” على إثارة الجدل بين المتابعين بسبب نصائحها للفتيات وتغريداتها عن العلاقات العاطفية، والتي يعتبرها البعض متحيزة ضد الرجال ومحرضة ضدهم.

رضوى الشربيني بالحجاب

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