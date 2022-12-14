رضوى الشربيني تتراجع عن مهاجمة الرجال: لا أعترف بالمساواة

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول تصريحات الإعلامية رضوى الشربيني، بشأن المساواة بين الرجل والمرأة، بعد الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، بشأن إيقاف برنامج الإعلامية ياسمين عز.

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وتراجعت الإعلامية رضوى الشربيني، عن تصريحاتها التي قالت فيها بالمساواة بين الرجل والمرأة.

وقال رضوى الشربيني: الست ست والراجل راجل، وكل منهم له مميزات وعيوب، أنا لا أعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهدفنا الحصول على حقنا.

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد بإيقاف برنامج ياسمين عز ومنعها من الظهور على شاشة MBC مصر، بسبب الشكاوى المقدمة ضدها بكثرة خلال الفترة الماضية، بخلاف آرائها المثيرة في العديد من القضايا.