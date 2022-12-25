Icon

دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحسب تكلفة الطعام وعمليات التزيين والهدايا

رغم شبح الإفلاس.. لبنان الأكثر إنفاقًا على احتفالات الكريسماس

2022-12-25 الساعة 5:02
رغم شبح الإفلاس.. لبنان الأكثر إنفاقًا على احتفالات الكريسماس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت دراسة حديثة، مفاجأة صادمة بشأن تكلفة إجازات عيد الميلاد “الكريسماس” في مجموعة واسعة من دول العالم، حيث حل “لبنان” في صدارة الترتيب، وفقًا للتكلفة الإجمالية لكل أسرة.

وأسس موقع “World Remit”، بياناته على 3 أوجه للإنفاق هي “تكلفة الطعام”، و”تكلفة عمليات التزيين”، و”هدايا عيد الميلاد”، والتي تخطت 2000 دولار في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية طاحنة.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأرصاد ينبه أهالي الطائف من أمطار رعدية حتى الـ8 مساءً

Img

مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا بالطائف

تكلفة الطعام

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، كان للطعام وزن نسبي كبير في التكاليف في بعض البلدان، خاصة لبنان والفلبين والدول الإفريقية حيث تجاوز 45% من موازنة أعياد الميلاد للأسر.

ولكن في معظم الدول، كان الجزء الأكبر من ميزانية “الكريسماس” مخصصًا للهدايا. ومثلت الهدايا التكلفة الأعلى بين المؤشرات الثلاثة في أكثر من نصف البلدان.

إنفاق من الميزانية

وفي الواقع، وجدت الدراسة أن 60% من جميع البلدان تنفق المزيد من ميزانياتها على الهدايا والطعام.

ويؤثر التضخم العالمي أيضًا على التسوق في عيد الميلاد هذا العام. حسب تقرير WorldRemit 2022 Cost of Christmas Study، والذي توقع زيادة تصل إلى 156% في التكلفة الإجمالية لأعياد الميلاد هذا العام، بسبب زيادة التضخم.

فيما بحثت دراسة العام الماضي 14 دولة، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من متوسط تكاليفها للطعام خلال الإجازات.

وفي عام 2022، شهدت الدراسة زيادة في أسعار سلع الكريسماس لبعض هذه البلدان الأربعة عشر، وتم إضافة 9 دول جديدة إلى القائمة أيضًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...

السعودية اليوم
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...

السوق
إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...
السعودية اليوم

إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...

السعودية اليوم
الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...
السوق

الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...

السوق
شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...

السعودية اليوم
إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...
تكنولوجيا

إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...

تكنولوجيا
الهلال في موعد مع العالمية مجددًا
الرياضة

الهلال في موعد مع العالمية مجددًا

الرياضة