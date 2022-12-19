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خلال مباراة الفريقين بالجولة التاسعة

رفض احتجاج الباطن ضد مشاركة محمد كنو

2022-12-19 الساعة 6:39
رفض احتجاج الباطن ضد مشاركة محمد كنو
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن رفض الاحتجاج المقدم من نادي الباطن ضد مشاركة نجم الهلال، محمد كنو خلال مباراة الفريقين في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

رفض الاحتجاج ضد مشاركة محمد كنو

وأوضحت لجنة الانضباط في بيانها، أنه تم رفض احتجاج الباطن ضد مشاركة محمد كنو من الناحية الشكلية، لعدم استكمال النادي الإجراءات الشكلية بتقديم أسباب الاحتجاج ودفع الرسم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة.

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وكان محمد كنو قد عاد للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد غيابه لفترة طويلة، بسبب عقوبة الإيقاف في أزمة توقيعه للنصر قبل تجديد عقده.

محمد كنو
كنو – المصدر @Alhilal_FC

عقوبات أخرى

وغرمت لجنة الانضباط، رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل 20 ألف ريال، بعد دخوله مضمار الملعب قبل نهاية مباراة فريقه ضد الباطن، التي انتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فهد بن نافل
بن نافل – المصدر @Alhilal_FC

وقررت لجنة الانضباط، إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، الجزائري أمير سعيود لمدة مبارتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة أبها.

كما تم تغريم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بيتي مارتينيز 20 ألف ريال، نظرًا لتواجده في غرفة الملابس خلال مواجهة الرائد الأخيرة، واسمه غير مسجل في القائمة.

الطائي
أمير سعيود في مباراة أبها – المصدر spl

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