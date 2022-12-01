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إعادة التقديم بعد 3 سنوات

رفض الإفراج المشروط عن حميدان التركي

2022-12-01 الساعة 6:20
رفض الإفراج المشروط عن حميدان التركي
المواطن - الرياض

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أكد تركي حميدان التركي رفض الإفراج المشروط بحق والده المسجون لدى الولايات المتحدة منذ 16 عامًا.

إعادة التقديم بعد 3 سنوات

وقال تركي في تغريده على موقع تويتر، اليوم الخميس: بعد مرور ٤ أشهر منذ جلسة الإفراج المشروط لوالدي حميدان التركي، أصدرت اللجنة قرار رفض الإفراج المشروط عن والدي، مع عدم إمكانية إعادة التقديم على الإفراج المشروط إلا بعد ٣ سنوات.

كما نشر تركي مقطع فيديو بصوت والده، يعلن فيه تفاصيل القرار السابق ذكره.

يذكر أن القضية كانت قد أحيلت في وقت سابق إلى لجنة مكونة من 9 أعضاء ليتم التصويت على فرصة قبول الإفراج المشروط.

 

 

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