رفض الإفراج المشروط عن حميدان التركي

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أكد تركي حميدان التركي رفض الإفراج المشروط بحق والده المسجون لدى الولايات المتحدة منذ 16 عامًا.
بعد مرور ٤ أشهر منذ جلسة الإفراج المشروط لوالدي #حميدان_التركي، أصدرت اللجنة قرار رفض الإفراج المشروط عن والدي، مع عدم امكانية إعادة التقديم على الإفراج المشروط الا بعد ٣ سنوات pic.twitter.com/ChOb9CYzcyقد يهمّك أيضاً
— تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) December 1, 2022
وقال تركي في تغريده على موقع تويتر، اليوم الخميس: بعد مرور ٤ أشهر منذ جلسة الإفراج المشروط لوالدي حميدان التركي، أصدرت اللجنة قرار رفض الإفراج المشروط عن والدي، مع عدم إمكانية إعادة التقديم على الإفراج المشروط إلا بعد ٣ سنوات.
كما نشر تركي مقطع فيديو بصوت والده، يعلن فيه تفاصيل القرار السابق ذكره.
يذكر أن القضية كانت قد أحيلت في وقت سابق إلى لجنة مكونة من 9 أعضاء ليتم التصويت على فرصة قبول الإفراج المشروط.