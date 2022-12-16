رفع الطاقة الاستيعابية اليوم لمنطقة ونتر وندرلاند

أكد موسم الرياض 2022، رفع الطاقة الاستيعابية، اليوم الجمعة، لمنطقة ونتر وندرلاند، إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2022.

وندرلاند

وقال الحساب في تغريدة على موقع تويتر، عشانكم رفعنا الطاقة الاستيعابية اليوم لمنطقة ونتر وندرلاند.

فوق الخيال

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق، عودة منطقة ونتر وندرلاند إلى موسم الرياض، هذا العام بأكبر حلبة تزلج في المنطقة، و5 ألعاب جديدة، لرفع مستوى تجارب الزوار، ومنحهم لحظات مميزة وفوق الخيال، في واحدة من أكثر المناطق الترفيهية المميزة بموسم الرياض.

موسم الرياض 2022

يضم موسم الرياض في نسخته الجديدة 15 منطقة، تتميز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وبين “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.