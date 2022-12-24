رفع العقوبة عن الهلال يخدم الاتحاد !

لاتزال جماهير نادي الهلال تترقب صدور قرار استثنائي يسمح لـ أزرق الرياض بقيد الصفقات وذلك من أجل تدعيم صفوفه قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

ويُعاني أزرق الرياض حاليًّا من المنع من قيد الصفقات خلال فترتي الانتقالات بصيف 2022 وشتاء 2023، بسبب قضية النادي ضد النصر حول توقيع محمد كنو لعقدين مع الأزرق والنصر في آن واحد، كما يُعاني الأزرق حاليًا لكثرة الإصابات في صفوف الفريق الأول.

رفع عقوبة الهلال

وتحدث المستشار القانوني، فهد بارباع حول أنه في حال صدر قرار برفع العقوبة عن أزرق الرياض فسوف يكون ذلك مفيدًا لنادي الاتحاد أيضًا.

وقال بارباع عن هذا الأمر في تصريحات تلفزيونية: “المادة 35 (فقرة 22) من لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تنص على أنه يجوز لمجلس إدارة الاتحاد السعودي، إصدار قرار بالإعفاء أو تخفيف أو إيقاف العقوبة أو العفو الرياضي عن الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر بحقه عقوبة، بناءً على توصية مرفق معها مبرراتها من اللجنة مصدرة العقوبة بالاتحاد”.

وتابع: “بإمكان نادي الهلال رفع طلب إلى مجلس إدارة الاتحاد السعودي، وطلب تطبيق هذه المادة، ثم يقوم المجلس بتقديم الطلب إلى غرفة فض المنازعات برفع العقوبة، بعد قرار الاتحاد الآسيوي بترشيح الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية”.

الاتحاد سيستفيد

وأضاف: “الاتحاد الآسيوي هو من اختار الهلال للتمثيل العالمي، ووزارة الرياضة قد تستطيع دعم الأندية بعفو عام وإيقاف عقوبة الهلال، ولكن يصدر القرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم، علمًا بأنه في حالة تطبيق قرار العفو عن عقوبة المنع من التسجيل، فإن القرار سيكون عامًا، وسيستفيد منه أندية أخرى معاقبة، مثل نادي الاتحاد”.