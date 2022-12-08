ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين
أعلنت هيئة السوق المالية عن رفع تعليق تداول أسهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق.
وقالت الهيئة في بيان لها إنه إشارةً إلى إعلان الهيئة بتاريخ 10/03/1444هـ الموافق 06/10/2022م بخصوص صدور قرارها بتعليق تداول أسهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق (“الشركة”) بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ والفقرة الفرعية (13) من الفقرة (أ) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-123-2017) وتاريخ 09/04/1439هـ الموافق 27/12/2017م؛ وذلك نظرًا لإعلان الشركة بتاريخ 10/03/1444هــ الموافق 06/10/2022م عن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس.
وأضافت أن الشركة أعلنت بتاريخ 13/05/1444هــ الموافق 07/12/2022م عن صدور حكم قضائي من المحكمة التجارية بمدينة الرياض بالموافقة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة. وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ، والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-123-2017) وتاريخ 09/04/1439هـ الموافق 27/12/2017م، أصدرت الهيئة قرارها برفع تعليق تداول أسهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق ابتداءً من يوم الأحد بتاريخ 17/05/1444هـ الموافق 11/12/2022م.