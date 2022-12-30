رفع درجة التنبيه إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المدينة.

وبحسب ما ذكره المركز الوطني على حسابه الرسمي على “تويتر”، يتوقع هبوب عواصف رعدية مصحبة بأمطار غزيرة على “الليث، القنفدة” وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.

التأثيرات المصاحبة

ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

كانت مدينة مكة المكرمة والعديد من مناطق المملكة شهدت موجة برد قاسية وبدأت تتعرض مع ساعات مساء أمس الخميس لأحوال جوية غير مستقرة تترافق بهطولات مطرية متفاوتة الغزارة، يُتوقع استمراها عدة أيام.

توقعات الأرصاد اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

أمطار رعدية

كما توقع المركز أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي حائل والمدينة المنورة، مع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض