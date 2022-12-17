رقمان قياسيان لـ منتخب المغرب رابع العالم

قدم منتخب المغرب ملحمة مميزة ستُخلد في تاريخ بطولات كأس العالم، بعد أن أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يُحقق المركز الرابع في بطولة المونديال منذ انطلاقها لأول مرة في عام 1930.

منتخب المغرب

وحقق منتخب أسود الأطلس رقمين قياسين، بعد احتلاله المركز الرابع في المونديال، حيث عادل كل من أشرف حكيمي وحكيم زياش عدد مباريات الحارس الأسطوري للكرة السعودية محمد الدعيع في المونديال، كأكبر عدد من المباريات للاعب عربي في كأس العالم بواقع 10 مباريات لكل منهم.

كذلك أصبح بلال الخنوس أصغر لاعب مغربي يشارك أساسيًا في تاريخ كأس العالم بعمر 18 عامًا و 221 يومًا.

المغرب وكرواتيا

وكان المنتخب الكرواتي تقدم بالهدف الأول عبر المدافع جفارديول من ضربة رأسية في الدقيقة السابعة، ثم تعادل بعدها في الدقيقة التاسعة، اللاعب أشرف داري من ضربة رأسية لمنتخب أسود الأطلس.

وواصل منتخب أسود الأطلس تفوقه الهجومي على حساب المنتخب الكرواتي حيث أهدر فرصتين عبر كل من يوسف النصيري وحكيم زياش لإحراز الهدف الثاني، بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية.

ونجح منتخب كرواتيا بفضل أخطاء دفاع المنتخب المغربي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب ميسلاف أورسيتش في الدقيقة الـ43.

وفي الشوط الثاني، قلت فرص المنتخب المغربي مع وجود بعض الهجمات الخطيرة للفريق الكرواتي، ليُحقق الأخير الفوز ويحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز بها في مونديال 1998 في فرنسا.