Icon

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص Icon الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة Icon لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا Icon سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين Icon تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص Icon خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع Icon تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية Icon الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
لم يحقق أي منتخب العلامة الكاملة

رقم سلبي جديد في تاريخ كأس العالم

2022-12-03 الساعة 6:10
رقم سلبي جديد في تاريخ كأس العالم
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

سجلت النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022 والمقامة حاليًا في قطر وتستمر حتي الـ18 من ديسمبر الجاري، رقمًا سلبيًا لأول مرة منذ عام 1970.

غياب العلامة الكاملة

ولأول مرة منذ مونديال المكسيك 1970، لم يحقق أي منتخب العلامة الكاملة (9 نقاط) من دور مجموعات كأس العالم 2022، بما يعادل 52 عامًا، ما يعد رقمًا سلبيًا جديدًا في تاريخ المونديال.

قد يهمّك أيضاً
Img

تألق العرب ضد بلجيكا في كأس العالم

Img

نقل أكثر من 17 ألف مشجع اليوم بين منفذي سلوى وأبو سمرة

احتفالات منتخب المغرب

الأكثر نقاط

وتعد منتخبات المغرب وهولندا وإنجلترا، هم الأكثر حصدًا للنقاط في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، برصيد 7 نقاط لكل منهم.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، عن جدارة واستحقاق بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن منتخب كرواتيا الوصيف.

لعب “أسود الأطلس” 3 مواجهات في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، مقسمين ما بين انتصارين وتعادل وحيد.

كما خاض منتخب إنجلترا 3 لقاءات في نفس الدور بالمجموعة الثانية، ونجح في تحقيق الفوز في مباراتين وحسم التعادل نتيجة اللقاء الثالث.

المتأهلون

وتأهلت منتخبات كل من: هولندا، السنغال، إنجلترا، أمريكا، الأرجنتين، بولندا، المغرب، كرواتيا، اليابان، إسبانيا، فرنسا، أستراليا، البرتغال، البرازيل، سويسرا، وكوريا الجنوبية، إلى دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...
أخبار رئيسية

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...

أخبار رئيسية
الدفاع المدني ينبه أهالي الشمالية: ابتعدوا عن...
السعودية اليوم

الدفاع المدني ينبه أهالي الشمالية: ابتعدوا عن...

السعودية اليوم
رئيس الوزراء العراقي: أي اعتداء على أراضينا...
العالم

رئيس الوزراء العراقي: أي اعتداء على أراضينا...

العالم
توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد
السعودية اليوم

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

السعودية اليوم
قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
ثلاثي الخبرة سلاح السعودية ضد الأرجنتين
آخر الاخبار

ثلاثي الخبرة سلاح السعودية ضد الأرجنتين

آخر الاخبار
الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا
كأس العالم

الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا

كأس العالم
الفيضانات تهدد مزارع العنب في أستراليا
العالم

الفيضانات تهدد مزارع العنب في أستراليا

العالم