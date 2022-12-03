رقم سلبي جديد في تاريخ كأس العالم

سجلت النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022 والمقامة حاليًا في قطر وتستمر حتي الـ18 من ديسمبر الجاري، رقمًا سلبيًا لأول مرة منذ عام 1970.

غياب العلامة الكاملة

ولأول مرة منذ مونديال المكسيك 1970، لم يحقق أي منتخب العلامة الكاملة (9 نقاط) من دور مجموعات كأس العالم 2022، بما يعادل 52 عامًا، ما يعد رقمًا سلبيًا جديدًا في تاريخ المونديال.

الأكثر نقاط

وتعد منتخبات المغرب وهولندا وإنجلترا، هم الأكثر حصدًا للنقاط في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، برصيد 7 نقاط لكل منهم.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، عن جدارة واستحقاق بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن منتخب كرواتيا الوصيف.

لعب “أسود الأطلس” 3 مواجهات في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، مقسمين ما بين انتصارين وتعادل وحيد.

كما خاض منتخب إنجلترا 3 لقاءات في نفس الدور بالمجموعة الثانية، ونجح في تحقيق الفوز في مباراتين وحسم التعادل نتيجة اللقاء الثالث.

المتأهلون

وتأهلت منتخبات كل من: هولندا، السنغال، إنجلترا، أمريكا، الأرجنتين، بولندا، المغرب، كرواتيا، اليابان، إسبانيا، فرنسا، أستراليا، البرتغال، البرازيل، سويسرا، وكوريا الجنوبية، إلى دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022.