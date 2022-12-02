رقم سلبي لـ منتخب غانا بعد الخسارة أمام أوروغواي

حقق منتخب غانا رقمًا سلبيًّا بعد الخسارة أمام منتخب أوروغواي اليوم بنتيجة 2/ 0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

ودخل المنتخب الغاني المباراة ساعيًا للثأر من الإقصاء من مونديال 2010 من دور الثمانية على يد المنتخب الأوروغوياني.

وتحصل المنتخب الإفريقي على ركلة جزاء بالدقيقة الـ22 أهدرها أندري أيوا لاعب المنتخب الغاني بغرابة شديدة.

وأصبح المنتخب الغاني أول منتخب في تاريخ المونديال يُهدر ركلتي جزاء أمام نفس الخصم، بعد إهدار أسامواه جيان ركلة جزاء في ربع نهائي مونديال 2010 أمام المنتخب الأوروغوياني، وإهدار أيوا ركلة جزاء أمام نفس الخصم اليوم.

غانا ضد أوروغواي

وكان المنتخب الأوروغوياني، كشر عن أنيابه ليضيف الهدف الأول عبر اللاعب جورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة الـ26.

ثم عاد منتخب أوروغواي وأضاف الهدف الثاني عبر اللاعب دي أراسكايتا في الدقيقة الـ32.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، احتج لاعبو المنتخب الأوروغوياني حيث طالبوا حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لمصلحة اللاعب إدينسون كافاني ولكن دون جدوى.

المنتخبان يودعان المونديال معًا

ولم يفلح المنتخب الغاني في إحراز الهدف الأول في شباك منتخب أوروغواي، ليفوز المنتخب اللاتيني بثنائية دون رد ويُصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد المنتخب الغاني عند 3 نقاط متذيلًا المجموعة ويودعان معًا مونديال قطر.