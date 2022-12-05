رقم مميز لـ بيريسيتش مع منتخب كرواتيا

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واصل إيفان بيريسيتش تألقه اللافت في نهائيات كأس العالم 2022، ليحقق رقمًا مميزًا مع منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إيفان بيريسيتش أكثر لاعب كرواتي سجّل أهدافاً في بطولتي كأس العالم واليورو مجتمعتين برصيد 10 أهداف.
ويُقدم إيفان بيريسيتش مستوى مميزًا خلال مباراة اليابان ضد كرواتيا، حيث نجح في تسجيل هدف التعادل، وهدد المرمى بأكثر من فرصة خطيرة، ليكون من أفضل اللاعبين في منتخب بلاده حتى الآن.
وتلعب اليابان ضد كرواتيا الآن على استاد الجنوب، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، وتُشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بين المنتخبين، ليتم لعب أشوط إضافية.
وتقدم منتخب اليابان الأول لكرة القدم قبل نهاية الشوط الأول عن طريق دايزن مايدا، قبل أن يسجل إيفا التعادل لكرواتيا عند الدقيقة 55، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).