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رغم غيابه جولتين للإصابة

رقم مميز لـ ياسر الشهراني في مونديال 2022

2022-12-01 الساعة 6:20
رقم مميز لـ ياسر الشهراني في مونديال 2022
المواطن - الرياض

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ينفرد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ياسر الشهراني برقمين مميزين في نهائيات كأس العالم 2022، رغم غيابه عن جولتين.

تألق ياسر الشهراني

وذكر الإعلامي ماجد الشيباني: “ياسر الشهراني لعب أول مباراة وأنهاها كأكثر لاعب تدخلات ناجحة في الجولة الأولى من كأس العالم، رغم أنه لم يشارك بعدها في أي مباراة”.

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ياسر الشهراني
الشهراني – المصدر @SaudiNT

وتابع الشيباني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ياسر الشهراني ما زال حتى الآن: الأكثر تدخلات ناجحة (كمجموع) في منتخبنا (6)، والأكثر تدخلات ناجحة (كمعدل) في كأس العالم (6)”.

وتعرض الشهراني لإصابة قوية في الدقائق الأخيرة لمباراة السعودية والأرجنتين، وخضع لأكثر من عملية جراحية، قبل أن يُغادر المستشفى بالأمس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ياسر الشهراني
إصابة الشهراني

السعودية بكأس العالم

وبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022 بتحقيق فوز تاريخي على حساب الأرجنتين بنتيجة 2/1، قبل أن يخسر بصعوبة ضد بولندا بثنائية دون رد، ثم الهزيمة أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف، ليودع البطولة رسميًا.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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