رقم مميز لمباراة أبها والنصر

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تُعد مباراة أبها والنصر الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، وذلك بعد مرور 8 جولات.
57:34 🔝
الوقت الفعلي الأعلى بالموسم الحالي 👏قد يهمّك أيضاً
في مباراة #أبها و #النصر🌟 pic.twitter.com/BVs719WM94
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 6, 2022
ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة أبها والنصر، موضحًا وقت اللعب الفعلي وصل لـ57:34 دقيقة، وهو أعلى معدل هذا الموسم.
ولعب أبها والنصر على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بثلاثة أهداف دون رد؛ سجلها لويس غوستافو، سلطان الغنام وأيمن يحيى.
وكان دوري روشن السعودي قد توقف بعد الجولة الثامنة؛ وذلك نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، على أن تعود المنافسات يوم 15 ديسمبر.
وقبل فترة التوقف الحالية، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، يليه النصر بـ19 نقطة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).