رقم مميز لمنتخب هولندا بعد التأهل

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واصل منتخب هولندا الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني لويس فان جال تألقه ضمن منافسات كأس العالم 2022، ليحقق رقمًا مميزًا في مسيرته.
وواجهت هولندا منتخب أمريكا، مساء اليوم السبت، على استاد خليفة الدولي، في افتتاح منافسات دور الـ16 من مونديال قطر 2022، وفاز الطواحين بنتيجة 3/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وينتظر منتخب هولندا الأول لكرة القدم، الفائز من مباراة الأرجنتين ضد أستراليا التي ستُقام بعد قليل، في الدور ثمن النهائي، لمواجهته في دور الـ8 من كأس العالم 2022.
وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بمستوى هولندا، موضحة أنها نجحت في التأهل في 5 من آخر 6 مرات، وصلت خلالها إلى منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم.
وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بما في ذلك تأهل منتخب هولندا الأول لكرة القدم في آخر 3 مرات وصلت خلالها لهذا الدور 2010، 2014 و2022”.