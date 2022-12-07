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بعد قيادة المغرب لربع النهائي

رقم مميز يُزين مسيرة وليد الركراكي بمونديال 2022

2022-12-07 الساعة 3:26
رقم مميز يُزين مسيرة وليد الركراكي بمونديال 2022
المواطن - مروة نبيل

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يُقدم منتخب المغرب الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني وليد الركراكي مستوى مميزًا في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم.

تألق وليد الركراكي

وقاد وليد الركراكي، المغرب لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم، بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، ليكون أول منتخب عربي والرابع إفريقيًا، الذي ينجح في الصعود لهذه المرحلة.

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وليد الركراكي
الركراكي – المصدر @fifaworldcup_ar

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الركراكي أصبح أول مدير فني عربي وإفريقي يتأهل إلى ربع النهائي في كأس العالم.

ويأمل وليد الركراكي في مواصلة مشواره الاستثنائي بمونديال قطر 2022، والتأهل إلى الدور نصف النهائي في إنجاز مميز للمنتخبات العربية بالبطولة.

وليد الركراكي
لاعبو المغرب يحتفلون مع الركراكي – المصدر @fifaworldcup_ar

المغرب في كأس العالم

ولعبت المغرب ضد إسبانيا بالأمس ضمن منافسات ثمن نهائي مونديال قطر 2022، وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يتأهل أسود الأطلس بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تواجه المغرب، منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد فوز الأخير على سويسرا بنتيجة 6/1.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

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