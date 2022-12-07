رقم مميز يُزين مسيرة وليد الركراكي بمونديال 2022

يُقدم منتخب المغرب الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني وليد الركراكي مستوى مميزًا في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم.

تألق وليد الركراكي

وقاد وليد الركراكي، المغرب لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم، بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، ليكون أول منتخب عربي والرابع إفريقيًا، الذي ينجح في الصعود لهذه المرحلة.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الركراكي أصبح أول مدير فني عربي وإفريقي يتأهل إلى ربع النهائي في كأس العالم.

ويأمل وليد الركراكي في مواصلة مشواره الاستثنائي بمونديال قطر 2022، والتأهل إلى الدور نصف النهائي في إنجاز مميز للمنتخبات العربية بالبطولة.

المغرب في كأس العالم

ولعبت المغرب ضد إسبانيا بالأمس ضمن منافسات ثمن نهائي مونديال قطر 2022، وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يتأهل أسود الأطلس بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تواجه المغرب، منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد فوز الأخير على سويسرا بنتيجة 6/1.