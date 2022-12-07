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بعد توديعه للمونديال ضد المغرب

ركلات الترجيح تُعاند منتخب إسبانيا

2022-12-07 الساعة 5:38
ركلات الترجيح تُعاند منتخب إسبانيا
المواطن - الرياض

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يُعاني منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم من أزمة في تسديد ركلات الترجيح خلال البطولات الكبرى، ليودع كأس العالم 2022 ضد المغرب.

تأهل تاريخي للمغرب

ولعبت المغرب ضد إسبانيا بالأمس في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، وتعادلا سلبيًا، واستمرت النتيجة ذاتها خلال الأشواط الإضافية، قبل أن يفوز أسود الأطلس بركلات الترجيح بنتيجة 3/0.

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المغرب ضد إسبانيا
جانب من المباراة – المصدر @SEFutbol

معاناة منتخب إسبانيا

ولعب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم 6 مرات ركلات الترجيح في البطولات الكبرى، وخسر 5 منها، وكانت البداية ضد بلجيكا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 1986.

منتخب إسبانيا
لاعبو إسبانيا – المصدر @fifaworldcup_ar

وودعت إسبانيا كأس العالم 2002 من الدور ربع النهائي ضد كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، قبل أن تخسر أمام منتخب روسيا الأول لكرة القدم في ثمن نهائي مونديال 2018.

وخسر منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم ضد نظيره الإيطالي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من يورو 2020، قبل أن يودع مونديال قطر 2022 بالطريقة ذاتها، بعدما فشل اللاعبون في تسجيل أي ركلة في شباك المغرب.

منتخب إسبانيا
لاعبو إسبانيا – المصدر @fifaworldcup_ar

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