ركلات الترجيح فأل خير لـ منتخب كرواتيا بالمونديال

تُعد ركلات الجزاء الترجيحية، فأل خير لـ منتخب كرواتيا بعد انتصاره بها على اليابان وتأهله لربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وكان المنتخب الكرواتي فاز على منتخب اليابان بنتيجة 3-1 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل بين المنتخبين في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

ولثالث مرة في الأدوار الإقصائية ينجح المنتخب الكرواتي في الفوز بالركلات الترجيحية، والتأهل إلى الدور التالي في المونديال حيث كانت المرة الأولى الفوز بركلات الترجيح في دور الـ16 والتأهل لدور الثمانية في مونديال 2018.

التأهل لدور نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية في مونديال 2018، أما المرة الثالثة فكانت التأهل بركلات الترجيح لدور الثمانية في مونديال 2022.

ملخص مباراة منتخب كرواتيا ضد اليابان

وخلال الشوط الأول من الوقت الأصلي في مباراة اليابان وكرواتيا، سدد إيفان بيريسيتش كرة قوية، اصطدمت بالقائم عند الدقيقة الثامنة، وسيطر لاعبو اليابان على اللعب، وأهدروا أكثر من فرصة خطيرة، وسط تألق كبير من مدافعي منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم.

وأضاع بيتكوفيتش فرصة خطيرة، قبل أن ينجح دايزن مايدا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 43، لتشتعل الدقائق المتبقية، بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة اليابان ضد منتخب كرواتيا بتقدم الساموراي.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم بقوة، قبل أن ينجح إيفان بيريسيتش في تسجيل التعادل برأسية رائعة عند الدقيقة 55، وتألق شويتشي جوندا وتصدى لتسديدة قوية من لوكا مودريتش عند الدقيقة 63.

وكاد بيريسيتش أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 77 من تسديدة قوية، لتصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركلة ركنية، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف وخطف الفوز، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الثاني من مباراة اليابان ضد كرواتيا بالتعادل.

وتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الشوط الثاني بالتعادل، وظهر الساموراي بشكل أفضل، وكاد أن يهز الشباك عند الدقيقة 105، إلا أن الدفاع أبعدها، وفشل المنتخبان في التسجيل.

ولعب المنتخبان ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، بعد تألق لافت من حارس المرمى دومينيك ليفاكوفيتش، ليحسم التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم.