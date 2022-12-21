رهف القحطاني تشتري ناقتين: راح أصير مليونيرة!

شاركت مشهورة سناب رهف القحطاني، متابعيها، مقطع فيديو يوثق شراء ناقتين من أحد الأسواق بالمملكة.

وأشارت رهف إلى أن إحدى الناقتين لها والأخرى لوالدتها.

الحظ راح يحالفني

ومازحت رهف متابعيها، قائلة: اليوم.. الحظ راح يحالفني.. كأني ببيع واشتري، ملايين وأنتم نايمين، مضيفة: أشوفكم في السوق الحين أنا رايحة، في طريقي، ماشاء الله الحال طيبة خلينا نسومها ونسأل كام عليها.

واستطردت رهف متغزلة في جمال ناقتها: كانت موجودة في السوق أمام جمهورها، وأعجبت بجمالها, وقالت: مشاء الله .. تبارك الله.

مذيعة في نادي الإبل

كانت رهف قد فاجأت متابعيها وظهرت مذيعة في نادي الإبل في الصياهد.

وقالت رهف القحطاني، في مقطع فيديو من الصياهد: هذي علوم نشرتنا اليوم، وتراني كريمة، طبعًا علوم المهرجان كافة عندي وحصرية، وبإذن الله سأشارك في شوط الأميرة نورة، وأحصد المركز الأول.

ويعرض البرنامج على القناة السعودية الرياضية، حيث يبث حلقاته التلفزيونية مباشرة يوميًّا من مقر المهرجان في الصياهد.