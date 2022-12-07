رهف القحطاني لـ الطويرقي: لو كنتِ إضافة للبرنامج ما جابوني

ردت مشهورة سناب شات المعروفة بـ”وذ نكهة” رهف القحطاني على انتقاد مشاعل الطويرقي لها بعد ظهورها كمقدمة برنامج في الصياهد.

بدلًا من الطويرقي

وقالت رهف القحطاني خلال مقطع فيديو: “لو كنتِ إضافة جميلة للبرنامج وأثبتِ نفسك، ما جابوني، ولا تعبوا، ولا جوني قالولي رهف الحين، تأخذين دورات”، في إشارة إلى أنها تم اختيارها بدلًا من مشاعل الطويرقي.

إضافة جميلة

وتابعت: “رحت وسافرت وأخذت دورات على حسابهم، درسوني، ودربوني، وطلعت الترخيص أني أمارس مهنة إعلامية، وقد اسمي رهف القحطاني الإعلامية، ولأنهم يدرون أني إضافة جميلة للبرنامج، ما كانوا تعبوا علي”.

وأضافت: “حنا أهل البل، أنا أبوي راعي إبل، أنا جماعتي، ربعي، أهلي، أنا هذا أصلي هذا مكاني، فين أنتِ، وينك، حظًّا أوفر”.

انتقادات الطويرقي

وكانت مشاعل الطويرقي، انتقدت ظهور مشهورة سناب شات رهف القحطاني كمقدمة برنامج في الصياهد.

وقالت خلال مقطع فيديو متداول: “الموضوع ما هو حسد، لكن طلاب قسم الإعلام اللي تخرجوا، هم أولى، تجيب سنابية اشتهرت بكلمة واحدة، ما أعطت المجتمع شيء بالعكس أخذت من المجتمع، تجيبها تحطها مذيعة بالصياهد”.

وأشارت إلى أن بعض خريجي الإعلام لا يجدون فرصة عمل، متابعة: “طيب اللي قاعدين في البيوت خريجي قسم الإعلام بنات ورجال!، هي كذا كذا سنابية تطلع قد كذا على قلبها، دخولها الساحة الإعلامية خطأ، حتى تقديمها يفشل، ما هي متعودة على الكاميرا، البنت سنابية، تقديمها يحزن، أنا أطلعت عليه، ما هي متعودة على الوقفة قدام الشاشة ولا التقديم ولا شيء، أقسم بالله ورب الكعبة القيامة هتقوم”.

وذ نكهة في الصياهد

قبل أيام انتشرت مقاطع فيديو ظهرت فيه مشهورة سناب شات رهف القحطاني والشهيرة بـ“وذ نكهة”، وهي تقدم برنامج في نادي الإبل.

وقالت خلال مقطع فيديو: “هذي علوم نشرتنا اليوم، وتراني كريمة، طبعًا علوم المهرجان كافة عندي وحصرية، وبإذن الله سأشارك في شوط الأميرة نورة، وأحصد المركز الأول”.

هذا وقد فاجأت رهف القحطاني متابعيها حيث أصبحت مذيعة رسمية في برنامج “مجلس الصياهد التلفزيوني” في النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي يعرض على القناة السعودية الرياضية، ويبث البرنامج التلفزيوني المباشر حلقاته يوميًّا من مقر المهرجان.

فيما توالت الانتقادات على مواقع التواصل، على ظهور رهف القحطاني وتداولوا مقاطع فيديو عن بدايتها منتقدين توظيفها كإعلامية دون حصولها على شهادات في الإعلام.