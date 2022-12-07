Icon

توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح Icon تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان Icon منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر Icon مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة Icon الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ردًّا على انتقادات اختيارها

رهف القحطاني لـ الطويرقي: لو كنتِ إضافة للبرنامج ما جابوني

2022-12-07 الساعة 5:45
رهف القحطاني لـ الطويرقي: لو كنتِ إضافة للبرنامج ما جابوني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ردت مشهورة سناب شات المعروفة بـ”وذ نكهة” رهف القحطاني على انتقاد مشاعل الطويرقي لها بعد ظهورها كمقدمة برنامج في الصياهد.

بدلًا من الطويرقي

وقالت رهف القحطاني خلال مقطع فيديو: “لو كنتِ إضافة جميلة للبرنامج وأثبتِ نفسك، ما جابوني، ولا تعبوا، ولا جوني قالولي رهف الحين، تأخذين دورات”، في إشارة إلى أنها تم اختيارها بدلًا من مشاعل الطويرقي.

قد يهمّك أيضاً
Img

مواطن يحضر حفل تخرج زوجته بعد وفاتها بأيام

Img

المياه الوطنية: 11 مشروعاً بأكثر من 4,3 مليارات ريال بالشرقية

إضافة جميلة

وتابعت: “رحت وسافرت وأخذت دورات على حسابهم، درسوني، ودربوني، وطلعت الترخيص أني أمارس مهنة إعلامية، وقد اسمي رهف القحطاني الإعلامية، ولأنهم يدرون أني إضافة جميلة للبرنامج، ما كانوا تعبوا علي”.

وأضافت: “حنا أهل البل، أنا أبوي راعي إبل، أنا جماعتي، ربعي، أهلي، أنا هذا أصلي هذا مكاني، فين أنتِ، وينك، حظًّا أوفر”.

انتقادات الطويرقي

وكانت مشاعل الطويرقي، انتقدت ظهور مشهورة سناب شات رهف القحطاني كمقدمة برنامج في الصياهد.

وقالت خلال مقطع فيديو متداول: “الموضوع ما هو حسد، لكن طلاب قسم الإعلام اللي تخرجوا، هم أولى، تجيب سنابية اشتهرت بكلمة واحدة، ما أعطت المجتمع شيء بالعكس أخذت من المجتمع، تجيبها تحطها مذيعة بالصياهد”.

وأشارت إلى أن بعض خريجي الإعلام لا يجدون فرصة عمل، متابعة: “طيب اللي قاعدين في البيوت خريجي قسم الإعلام بنات ورجال!، هي كذا كذا سنابية تطلع قد كذا على قلبها، دخولها الساحة الإعلامية خطأ، حتى تقديمها يفشل، ما هي متعودة على الكاميرا، البنت سنابية، تقديمها يحزن، أنا أطلعت عليه، ما هي متعودة على الوقفة قدام الشاشة ولا التقديم ولا شيء، أقسم بالله ورب الكعبة القيامة هتقوم”.

وذ نكهة في الصياهد

قبل أيام انتشرت مقاطع فيديو ظهرت فيه مشهورة سناب شات رهف القحطاني والشهيرة بـ“وذ نكهة”، وهي تقدم برنامج في نادي الإبل.

وقالت خلال مقطع فيديو: “هذي علوم نشرتنا اليوم، وتراني كريمة، طبعًا علوم المهرجان كافة عندي وحصرية، وبإذن الله سأشارك في شوط الأميرة نورة، وأحصد المركز الأول”.

هذا وقد فاجأت رهف القحطاني متابعيها حيث أصبحت مذيعة رسمية في برنامج “مجلس الصياهد التلفزيوني” في النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي يعرض على القناة السعودية الرياضية، ويبث البرنامج التلفزيوني المباشر حلقاته يوميًّا من مقر المهرجان.

فيما توالت الانتقادات على مواقع التواصل، على ظهور رهف القحطاني وتداولوا مقاطع فيديو عن بدايتها منتقدين توظيفها كإعلامية دون حصولها على شهادات في الإعلام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفرق بين المعاش وتعويض الدفعة الواحدة
السعودية اليوم

الفرق بين المعاش وتعويض الدفعة الواحدة

السعودية اليوم
منتخب ألمانيا يتجاوز عمان بهدف
كأس العالم

منتخب ألمانيا يتجاوز عمان بهدف

كأس العالم
خالد عبدالرحمن ووليد الشامي يمتعان أجمل جمهور
الترفيه

خالد عبدالرحمن ووليد الشامي يمتعان أجمل جمهور

الترفيه
بالإجماع.. المملكة تقود منظمة السياحة العالمية
السعودية اليوم

بالإجماع.. المملكة تقود منظمة السياحة العالمية

السعودية اليوم
وادي المخيط يتدفق جنوب غربي حائل
السعودية اليوم

وادي المخيط يتدفق جنوب غربي حائل

السعودية اليوم
موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...
حصاد اليوم

موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...

حصاد اليوم
حادث مروري لناقلة وقود كاد أن يتسبب...
السعودية اليوم

حادث مروري لناقلة وقود كاد أن يتسبب...

السعودية اليوم
ماكرون: لا إمكانية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني
العالم

ماكرون: لا إمكانية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

العالم