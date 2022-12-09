روبوتات وذكاء اصطناعي بالمسجد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن

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تهتم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بالذكاء الاصطناعي بتوفير العديد من الروبوتات الذكية في المسجد الحرام، من أجل تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن عملًا على راحتهم خلال أداء نسكهم.
فيديو | تطورات بناءة ورعاية وعطاء..قد يهمّك أيضاً
روبوتات وذكاء اصطناعي في المسجد الحرام لراحة ضيوف الرحمن #الإخبارية pic.twitter.com/ENR3u0xvxi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، التطورات التي يشهدها المسجد الحرام من توفير روبوتات وذكاء اصطناعي به من أجل راحة الزوار.
واستحدثت رئاسة شؤون الحرمين روبوتات للتعقيم والتطهير وتوزيع ماء زمزم في المسجد الحرام وساحاته، وذلك وفق خطط الرئاسة التطويرية لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين.
وتعمل كافة الروبوتات بدعم سخي من قيادة المملكة بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة وفقًا لسيناريوهات الاستخدام، حيث يعمل الروبوت الواحد من 5 إلى 8 ساعات من دون تدخل بشري.