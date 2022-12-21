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مضاد للانفجار ومصمم للحرائق ذات المخاطر

روبوت ذكي لمكافحة الحرائق يعزز منظومة الأمن بتحلية الشعيبة

2022-12-21 الساعة 5:10
روبوت ذكي لمكافحة الحرائق يعزز منظومة الأمن بتحلية الشعيبة
المواطن - واس

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عززت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، منظومة الأمن والسلامة داخل مرافقها وفي محيط أعمالها، بأحدث الحلول الرقمية المتقدمة والتقنيات المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتعزيز معايير الأمن والسلامة والكفاءة والبيئة، حيث دشن قسم الإطفاء والحماية من الحريق في منظومة الشعيبة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، اليوم، “روبوت” مكافحة الحرائق المضاد للانفجار والمصمم والمعتمد لإطفاء الحرائق في الأماكن ذات مخاطر الانفجار العالية، مثل مصانع التكرير البتروكيميائية ومخازن البترول والغاز والعديد من مصانع الكيماويات والمخازن وأماكن النقل ونحوها.

نظام متكامل

وأوضح المدير التنفيذي للأمن الصناعي المهندس مروان سلاغور، أن المؤسسة تستهدف في هذا المشروع امتلاك نظام مكافحة حرائق متكامل، يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أعلى معايير السلامة ومكافحة المخاطر، مضيفاً أن المؤسسة تطور حلولًا جديدة ومبتكرة لتعزيز وسائل الأمن والسلامة بموثوقية واستدامة, مشيراً إلى أن “الروبوت” مزود بالقاذف العلوي، ولوحة التحكم عن بعد، وھذا يساعد طاقم رجال الإطفاء على تحسين عملية الإنقاذ وتقليل عدد الإصابات في المهمة.

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روبوت مضاد للانفجار

ويمتاز روبوت مكافحة الحرائق بأنه مضاد للانفجار ومضاد للمياه، كما أن الجزء الأمامي منه مغطى بطبقة قادرة على احتمال الحرارة، ومطاط مضاد للهب يمنع اشتباك خرطوم الإطفاء، علاوة على قدرته على سحب خرطومي إطفاء بطول 60 م معبأة بالماء، وقدرة كبيرة على تحمل درجات الحرارة، كما أنه مزود بنظام رشاشات تبريد أتوماتيكية (ستائر مياه مزدوجة)، وجهاز تحكم عن بعد للتحكم في دوران القاذف وتغيير أساليب الإطفاء المتعددة، وسھولة التبديل بين المياه والرغوة، إلى جانب نظام لاسلكي لنقل الصورة عالية الجودة في المراقبة، وتكنولوجيا اتصالات لاسلكية متقدمة توفر مسافة طويلة للاتصال وقدرة عالية ونقل البيانات إلى مركز التحكم والقيادة وصناع القرار.

ويتسم الروبوت بقدرته على التسلق وعبور العوائق من خلال زوايا كبيرة، ونظام مستقل لتخفيف تأثير الصدمات القوية، وقدرة عالية على المناورة والحركة السريعة والتي يمكن تعديلها.

تشخيص عن بعد

وتختص روبوت مكافحة الحرائق بالاتصال بالإنترنت، والتشخيص والتحليل عن بعد، والكشف عن الغاز والحرارة، وتوليد الطاقة الأوماتيكي وكبح الارتداد، وتجميع الصوت والصورة من الموقع، والتجنب التلقائي للعوائق، ومكافحة الحريق من مسافات طويلة للبضائع الخطرة، وخاصية الإنقاذ.

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