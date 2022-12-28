روسيا تعرض التفاوض مع أوكرانيا بشرط واحد

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لن تجري مفاوضات بناءً على شروط الآخرين، وشدد على أن أي مقترح سلام يجب أن يعترف بضم المناطق الأربع.

قمة سلام

وقال بيسكوف للصحفيين: كنا ننطلق دائمًا من شروطنا والتفكير السليم، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض بشروط كييف.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد صرح بأن السلطات الأوكرانية تسعى لعقد قمة سلام في الأمم المتحدة مع أمينها العام أنطونيو غوتيريش بصفة الوسيط المحتمل.

شروط التفاوض

وطرحت أوكرانيا في وقت سابق عددًا من الشروط للتفاوض مع روسيا، علمًا بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع في أوائل أكتوبر الماضي مرسومًا عن عدم إجراء أي مفاوضات مع سلطات روسيا الحالية.

بدورها، أكدت روسيا انفتاحها على المفاوضات. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن كل النزاعات تنتهي بالحلول الدبلوماسية عاجلاً أم آجلاً.

يذكر أن بوتين قال في مقابلة أجراها مع التلفزيون الرسمي، الأحد الماضي، إنه مستعد للتفاوض مع كل من يشارك في هذه العملية حول حلول مقبولة، بحسب ما نقلت وكالة “تاس” الروسية الرسمية للأنباء.