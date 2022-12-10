روسيا تعلق على انقلاب ألمانيا: مسلسل درامي غير محبوك

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قالت المتحدثة باسم وزارة خارجية روسيا، ماريا زاخاروفا، إن الانقلاب الذي حدث في ألمانيا في الأيام السابقة، ليس إلا مسلسلًا غير محبوك من الساسة الألمان.
وتابعت أنه لا تتوفر مؤشرات فعلية تدل على وجود مخطط للانقلاب على السلطة في برلين، مضيفة عبر قناتها على تلغرام: ما حدث كان مجرد مسلسل درامي من إخراج السياسيين الألمان الذين يتغنون بالديموقراطية والليبرالية في بلادهم، ويدعمون في الوقت نفسه الانقلابات في الدول الأخرى كأوكرانيا، ويخشون حدوث السيناريو ذاته في بلادهم.
وتابعت أنه بعد قمع محاولة الانقلاب في ألمانيا، يجب على برلين الإجابة على سؤال حول سبب دعمها للانقلاب في أوكرانيا.
وأشارت إلى أن نائب المستشار السابق ووزير الخارجية الألماني، يوشكا فيشر، ورئيس وزارة الخارجية الألمانية السابق، جيدو فيسترفيله، والرئيس السابق لوزارة الخارجية الألمانية، فرانك فالتر شتاينماي، في السنوات المختلفة لتوليهم المنصب، أيدوا جميعًا التغيير السلمي المفترض للسلطة نتيجة الثورة البرتقالية في عام 2005، وجلسوا مع قادة المعارضة الأوكرانية وأجروا مفاوضات مع الانقلابيين.
وتابعت: ألا يعد الاستيلاء على السلطات الدستورية ومنها البرلمان والمحاكم محاولة انقلاب؟ فلماذا دعم ما لا يقل عن ثلاثة من وزراء خارجية برلين بشكل مباشر وسياسي الأمر في سنوات مختلفة عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا؟.
ويُذكر أنه تم إلقاء القبض على عشرات من الأشخاص المتهمين في تحضير ودعم انقلاب عسكري في ألمانيا، وقال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن التحقيقات في محاولات الانقلاب أظهرت أن دولته محمية.