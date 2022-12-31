روسيا تعلن السيطرة على بلدة أوكرانية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على بلدة في زابوريجيا بأوكرانيا، فيما تصدت أنظمة الدفاع الجوي في كييف لصواريخ روسية، وأكد عمدة كييف وقوع انفجارات بعد غارات روسية مكثفة.

انفجارات

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، بسماع دوي 10 انفجارات في كييف. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها الدوري عن تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، إن الروس يسعون من وراء شن ضربات صاروخية مكثفة كل 7 إلى 10 أيام، لاستنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية لا تزال تتمسك بمواقعها الدفاعية في دونباس. وأضاف زيلينسكي: قوات بلاده لم تفقد القدرة على الهجوم ولا تزال تحقق تقدما طفيفا شرق أوكرانيا.

هجمات جوية

وبخصوص الهجمات الجوية التي تستهدف مولدات الطاقة أكد الرئيس الأوكراني أن بلاده قادرة على تعزيز دفاعها الجوي بداية السنة المقبلة.

يأتي ذلك فيما استهدف القصف الأوكراني بصواريخ هايمرز مناطق الشيفسك وستاخنوف وبريانكا في مقاطعة لوغانسك، وأسفر القصف عن تدمير مركز شبابي ومجمع ثقافي ومبنى تعليمي ومكتبة وألحق أضراراً بـ ٦ مبانٍ وبإمدادات الغاز، وذلك وفق ما ذكرت سلطات مدينة نوفا كاخوفكا الموالية لروسيا.

كما قصف الجيش الأوكراني مدينة نوفا كاخوفكا مقاطعة خيرسون وأدى إلى أضرار في محطة إنتاج الطاقة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في المدينة.