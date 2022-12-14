روشتة العرفج للتحول من شخص سلبي لإيجابي

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أوضح الكاتب، وعامل المعرفة، أحمد العرفج خطوات التحول من شخص سلبي إلى شخص إيجابي.
#المثل_يقول
من تجربته الشخصية.. روشتة د.العرفج لكل شخص سلبي لكي يتحول إلى شخص إيجابي @Arfaj1#ياهلا_بالعرفج #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fjXWXRnrHE
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 14, 2022
قال العرفج في لقاء له مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، اليوم الأربعاء: إن الإيجابية هي البحث عن الحلول، الإيجابية لا تنهي المشاكل، الإيجابية أصلًا مطلوبة للشخص الذي لديه مشكلة.
وتابع: بعض الناس تربط الإيجابية بالأسباب، لا تخرجت، لا تزوجت، لا توظفت، وإذا توظف بدّو يشتكي..، مضيفًا: السلبية فطرة والإيجابية اكتساب.
وأكد العرفج أن الانسان يولد ظلومًا جهولًا، موضحًا أن القرآن وصف الإنسان بـ 19 صفة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة؛ لكي يعودك على الإيجابية، فما أسهل أن يكون الإنسان مكتئبًا لكن الإيجابية صناعة، صناعة الإيجابية صناعة الأمل، صناعة التفاؤل.