Icon

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
الإيجابية هي البحث عن الحلول

روشتة العرفج للتحول من شخص سلبي لإيجابي

2022-12-14 الساعة 9:30
روشتة العرفج للتحول من شخص سلبي لإيجابي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح الكاتب، وعامل المعرفة، أحمد العرفج خطوات التحول من شخص سلبي إلى شخص إيجابي.

الإيجابية تبحث عن حلول

قال العرفج في لقاء له مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، اليوم الأربعاء: إن الإيجابية هي البحث عن الحلول، الإيجابية لا تنهي المشاكل، الإيجابية أصلًا مطلوبة للشخص الذي لديه مشكلة.

السلبية فطرة والإيجابية اكتساب

وتابع: بعض الناس تربط الإيجابية بالأسباب، لا تخرجت، لا تزوجت، لا توظفت، وإذا توظف بدّو يشتكي..، مضيفًا: السلبية فطرة والإيجابية اكتساب.

وأكد العرفج أن الانسان يولد ظلومًا جهولًا، موضحًا أن القرآن وصف الإنسان بـ 19 صفة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة؛ لكي يعودك على الإيجابية، فما أسهل أن يكون الإنسان مكتئبًا لكن الإيجابية صناعة، صناعة الإيجابية صناعة الأمل، صناعة التفاؤل.

 

 

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...
السعودية اليوم

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...

السعودية اليوم
صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...
كأس العالم

صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...

كأس العالم
محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...
السعودية اليوم

محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...

السعودية اليوم
آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...
السعودية اليوم

آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...

السعودية اليوم
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...

السعودية اليوم
صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي
السعودية اليوم

صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي

السعودية اليوم
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...
حصاد اليوم

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...

حصاد اليوم
تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة
السعودية اليوم

تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة

السعودية اليوم