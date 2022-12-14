روشتة العرفج للتحول من شخص سلبي لإيجابي

أوضح الكاتب، وعامل المعرفة، أحمد العرفج خطوات التحول من شخص سلبي إلى شخص إيجابي.

الإيجابية تبحث عن حلول

قال العرفج في لقاء له مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، اليوم الأربعاء: إن الإيجابية هي البحث عن الحلول، الإيجابية لا تنهي المشاكل، الإيجابية أصلًا مطلوبة للشخص الذي لديه مشكلة.

السلبية فطرة والإيجابية اكتساب

وتابع: بعض الناس تربط الإيجابية بالأسباب، لا تخرجت، لا تزوجت، لا توظفت، وإذا توظف بدّو يشتكي..، مضيفًا: السلبية فطرة والإيجابية اكتساب.

وأكد العرفج أن الانسان يولد ظلومًا جهولًا، موضحًا أن القرآن وصف الإنسان بـ 19 صفة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة؛ لكي يعودك على الإيجابية، فما أسهل أن يكون الإنسان مكتئبًا لكن الإيجابية صناعة، صناعة الإيجابية صناعة الأمل، صناعة التفاؤل.