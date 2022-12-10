رومان سايس الجدار الدفاعي للمغرب

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ظهر رومان سايس بشكل مميز مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022، ليكون من أبرز لاعبيه.
وأشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتألق المدافع، وعلق قائلًا: “عندما تحاول الدخول لعرين الأسد لن يتساهل معك، والأسد المغربي رومان سايس لا يسمح لأحد بالاقتراب من عرينه”.
وساهم رومان سايس في المستوى الدفاع المميز الذي ظهر عليه منتخب المغرب في مونديال قطر 2022، ليكون الأفضل دفاعيًا حتى الدور ربع النهائي، حيث اهتزت شباكه مرة واحدة فقط من هدف عكسي في مرحلة المجموعات.
وتلعب المغرب ضد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم على استاد الثمامة، اليوم السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.
ويأمل منتخب المغرب في تحقيق إنجاز عربي وإفريقي جديد؛ بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، بعدما توقفت مسيرة منتخبات القارة السمراء عند الدور ربع النهائي في المسابقات السابقة.