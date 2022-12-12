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مرشحًا دينيز لتولي المهمة

رونالدو: غوارديولا رفض تدريب منتخب البرازيل

2022-12-12 الساعة 10:53
رونالدو: غوارديولا رفض تدريب منتخب البرازيل
المواطن - فريق التحرير

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أكد نجم الكرة البرازيلية، رونالدو أن مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا كان مرشحًا لقيادة السيليساو خلال الفترة الماضية.

غوارديولا رفض تدريب البرازيل

وشدد رونالدو على أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أجرى محادثات مع غوارديولا، قبل أن يجدد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي حتى عام 2025.

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وقال رونالدو: “كان هناك اهتمام بغوارديولا.. تمت مناقشة الأمر مع جهازه المعاون، لكنه فضل تمديد عقده مع السيتي، ربما كان من الصعب على الاتحاد البرازيلي أن يتوصل لاتفاق.. إنه المدرب الأعلى أجرًا في العالم”.

غوارديولا
مدرب السيتي – المصدر @ManCity

دينيز الأفضل لقيادة المنتخب

ونصح رونالدو، الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بتحويل أنظاره إلى “غوارديولا البرازيلي” فرناندو دينيز، مدرب فلومينينسي، لقيادة منتخب البرازيل.

وتابع نجم ريال مدريد السابق، تصريحاته عبر قناته على “يوتيوب”، قائلًا: “ربما يكون دينيز عنصر جذب للمنتخب البرازيلي الوطني.. إنه رجل يلعب بطريقة جيدة، ويقدم عرضا”.

منتخب البرازيل
الحزن يُخيم على لاعبي البرازيل – المصدر @fifaworldcup_ar

واختتم رونالدو تصريحاته قائلًا: “إنه قرار مهم للغاية للدورة التالية، كلما أسرعت في تقديم الاسم الجديد، وبدأت العمل بفلسفة المدرب، سيكون الأمر أفضل، وسنرى، أنا فضولي.. أعتقد أن الأسماء الكبيرة قادمة إلى هنا”.

ويُخطط الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لمستقبل المنتخب حاليًا، بعد رحيل المدير الفني تيتي عن منصبه، بعد توديع كأس العالم 2022 من دور الـ8 بعد الهزيمة ضد كرواتيا بركلات الترجيح.

منتخب البرازيل
الحزن يُخيم على لاعبي البرازيل – المصدر @fifaworldcup_ar

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