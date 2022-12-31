رونالدو فضل النصر على عرض أمريكي ضخم

حسم قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو الجدل الذي أُثير حول مستقبله طوال الفترة الماضية، بالتوقيع رسميًا لنادي النصر.

رونالدو نصراوي

وأعلن نادي النصر تحت عنوان “اللاعب الأعظم عالميًا يوقع للنصر”، عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر، حيث تم توقيع العقود حتى عام 2025 في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونشر نادي النصر عبر حساباته الرسمية، صورة لكريستيانو وهو يحمل قميصه الجديد مع العالمي برقم 7، وأخرى مع رئيس مجلس الإدارة، مسلي آل معمر.

تفاصيل العرض الأمريكي

وكشف الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم السبت، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تفاصيل العرض الأمريكي لرونالدو، مؤكدًا أن النجم البرتغالي فضل الانتقال إلى النصر.

وأوضح رومانو أن نادي كانساس سيتي أجرى محادثات مكثفة مع كريستيانو قبل حواره الشهير مع الصحافي بيرس مورجان الشهر الماضي الذي هاجم خلال إدارة نادي مانشستر يونايتد.

ولفت الصحافي الإيطالي، إلى وجود محادثات أخرى في وقت سابق، حيث تقدم نادي كانساس سيتي الأمريكي بعرض مالي ضخم لرونالدو؛ يشمل بعض المميزات التجارية، ولكن النجم البرتغالي اختار النصر في النهاية.

وكان كريستيانو صاحب الـ37 عامًا، قد بدأ الموسم الرياضي الحالي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، وتمكن من إحراز 3 أهداف وصنع هدفين خلال 16 مباراة، قبل أن يتم فسخ التعاقد بالتراضي قبل مونديال 2022.