Icon

أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الشتوية

رونالدو فضل النصر على عرض أمريكي ضخم

2022-12-31 الساعة 12:47
رونالدو فضل النصر على عرض أمريكي ضخم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو الجدل الذي أُثير حول مستقبله طوال الفترة الماضية، بالتوقيع رسميًا لنادي النصر.

رونالدو نصراوي

وأعلن نادي النصر تحت عنوان “اللاعب الأعظم عالميًا يوقع للنصر”، عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر، حيث تم توقيع العقود حتى عام 2025 في العاصمة الإسبانية مدريد.

قد يهمّك أيضاً
Img

إيغالو يسجل الهدف الأول ضد النصر

Img

حزمة من المحفزات لدعم التعليم الأهلي

ونشر نادي النصر عبر حساباته الرسمية، صورة لكريستيانو وهو يحمل قميصه الجديد مع العالمي برقم 7، وأخرى مع رئيس مجلس الإدارة، مسلي آل معمر.

رونالدو مع رئيس النصر
كريستيانو مع آل معمر – المصدر @AlNassrFC

تفاصيل العرض الأمريكي

وكشف الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم السبت، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تفاصيل العرض الأمريكي لرونالدو، مؤكدًا أن النجم البرتغالي فضل الانتقال إلى النصر.

وأوضح رومانو أن نادي كانساس سيتي أجرى محادثات مكثفة مع كريستيانو قبل حواره الشهير مع الصحافي بيرس مورجان الشهر الماضي الذي هاجم خلال إدارة نادي مانشستر يونايتد.

كريستيانو رونالدو نصراوي
كريستيانو بعد التوقيع للنصر – المصدر @AlNassrFC

ولفت الصحافي الإيطالي، إلى وجود محادثات أخرى في وقت سابق، حيث تقدم نادي كانساس سيتي الأمريكي بعرض مالي ضخم لرونالدو؛ يشمل بعض المميزات التجارية، ولكن النجم البرتغالي اختار النصر في النهاية.

وكان كريستيانو صاحب الـ37 عامًا، قد بدأ الموسم الرياضي الحالي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، وتمكن من إحراز 3 أهداف وصنع هدفين خلال 16 مباراة، قبل أن يتم فسخ التعاقد بالتراضي قبل مونديال 2022.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @selecaoportugal

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رقم مميز لـ بيريسيتش مع منتخب كرواتيا
آخر الاخبار

رقم مميز لـ بيريسيتش مع منتخب كرواتيا

آخر الاخبار
توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...

السعودية اليوم
المرور يضبط قائد مركبة توقف بأحد الطرق...
السعودية اليوم

المرور يضبط قائد مركبة توقف بأحد الطرق...

السعودية اليوم
دعم مالي يصل لـ 3000 ريال شهريًّا...
السعودية اليوم

دعم مالي يصل لـ 3000 ريال شهريًّا...

السعودية اليوم
محاكمة حفيد مؤسس الإخوان في جنيف بتهمة...
حصاد اليوم

محاكمة حفيد مؤسس الإخوان في جنيف بتهمة...

حصاد اليوم
انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط آمال عريضة
العالم

انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط آمال عريضة

العالم
منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن...
أخبار رئيسية

منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن...

أخبار رئيسية
فيفا يعلن موعد حفل توزيع جوائز الأفضل...
آخر الاخبار

فيفا يعلن موعد حفل توزيع جوائز الأفضل...

آخر الاخبار