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مؤكدًا أن فرنسا الأقرب للتتويج

رونالدو: مبابي الأفضل في مونديال 2022

2022-12-13 الساعة 3:43
رونالدو: مبابي الأفضل في مونديال 2022
المواطن - فريق التحرير

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أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدو أن نجم فرنسا، كيليان مبابي الأفضل في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم في قطر.

رونالدو يختار مبابي الأفضل

وقال رونالدو خلال تصريحاته لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “أرى أن مبابي الأفضل في كأس العالم. إنه مثير للإعجاب ومن الرائع أن نراه يلعب”.

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وتابع: “فرنسا المرشح الأفضل لحصد اللقب، إنهم يثبتون ذلك في كل مباراة، كما أن مبابي يلعب على أعلى مستوى إنه يلعب بالسرعة ويتفوق على الآخرين. لكن الأمر لا يقتصر على القوة والسرعة فحسب، بل ترى أين يسدد الكرة”.

كيليان مبابي - هداف كأس العالم
كيليان – المصدر @fifaworldcup_ar

واختتم الظاهرة رونالدو تصريحاته، قائلًا: “هناك أشياء يفعلها كيليان تذكرني بنفسي.. إنه يعرف كيف يستخدم الإمكانات التي يمتلكها.. إن من الرائع رؤيته على أرض الملعب”.

ويتصدر مبابي قائمة هدافي كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف، وذلك قبل انطلاق الدور نصف النهائي، يليه قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي برصيد 4 أهداف.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر @fifaworldcup_ar

فرنسا تواجه المغرب

ويستعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره المغربي، مساء يوم غد الأربعاء، على استاد البيت، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.

وتأهل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم إلى المربع الذهبي بكأس العالم بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، فيما صعدت المغرب بعد التغلب على البرتغال بهدف دون رد.

منتخب فرنسا 1
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

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