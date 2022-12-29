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رونالدو يتقاضى من النصر 780 مليون ريال سنويًّا

2022-12-29 الساعة 11:52
رونالدو يتقاضى من النصر 780 مليون ريال سنويًّا
المواطن - محمد سمعه

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بات نادي النصر قريبًا من إعلان عن صفقته التاريخية بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو في نوفمبر الماضي، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه اللاعب البرتغالي مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان هاجم من خلاله إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج.

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راتب رونالدو مع النصر

موقع Transfer News Live الشهير فصّل راتب رونالدو مع النصر سنويًّا وشهريًّا وأسبوعيًّا، حيث سيتقاضى أيقونة المنتخب البرتغالي سنويًّا من أصفر الرياض 780 مليون ريال أي ما يُعادل 194 مليون يورو، وشهريًّا 65 مليون ريال، وأسبوعيًّا 15 مليون ريال، ومليوني ريال و100 ألف في اليوم الواحد، و87 ألف و500 ريال في الساعة الواحدة.

كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال

النصر سيُعلن عن صفقة رونالدو في الخامس من يناير المقبل بحسب ما ذكره الإعلامي والناقد الرياضي خالد الذياب عبر حسابه في “تويتر”.

وكان الصحفي الإيطالي رودي جاليتي الصحفي بشبكة سكاي سبورت الإخبارية الشهيرة ذكر أن مسلي آل معمر والمدير التنفيذي لـ النصر سافرا إلى مدريد لوضع اللمسات النهائية على صفقة النجم البرتغالي، حيث سيتم تحديد تفاصيل الصفقة بشكل نهائي خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وفي سياق آخر، تحدث الإعلامي الرياضي وليد الفراج لـ برنامج “أكشن مع وليد” عن آخر تطورات الصفقة قائلًا: “فندق كبير في الرياض، لن أذكر اسمه حجز جناحًا ملكيًّا وفاخرًا مع حجز 8 غرف لنجم عالمي كبير لمدة 6 أشهر، صفقة رونالدو لو تمت ستحقق نقلة كبيرة لـ الدوري السعودي خلال المستقبل”.

كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال

 

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