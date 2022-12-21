رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال أيام

تواصل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر محاولاتها لضم قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النصر يواصل التفاوض مع رونالدو

وشدد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو على استمرار التفاوض، وقال: “أكد النصر لممثلي كريستيانو رونالدو، عزمهم على الدفع والإصرار في الأيام المقبلة لحسم الصفقة”.

وتابع فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عرض النصر الذي يمتد حتى يونيو عام 2025، لا يزال ساريًا، ولا توجد خطة للتراجع عن الصفقة”.

واختتم خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، حديثه قائلًا: “سيقرر كريستيانو رونالدو مستقبله في الأيام المقبلة، بعد انتظاره للحصول على عروض من أندية أوروبية”.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن كريستيانو ينتظر عرض من أحد الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل المفاضلة بين العروض الأوروبية، حيث يملك عرضًا من النصر وآخر من السد القطري.

جدل بشأن الصفقة

وتُسيطر حالة من الغموض على مستقبل رونالدو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، قبل انطلاق كأس العالم 2022 بيومين فقط، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى النصر.

وأشارت تقارير عالمية إلى أن كريستيانو في طريقه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بداية من يناير المقبل في صفقة ستجعله الأعلى أجرًا في العالم، حيث سيحصل على 200 مليون يورو في الموسم.