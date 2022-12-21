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بعد فسخ تعاقده مع يونايتد

رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال أيام

2022-12-21 الساعة 9:16
رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال أيام
المواطن - مروة نبيل

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تواصل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر محاولاتها لضم قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النصر يواصل التفاوض مع رونالدو

وشدد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو على استمرار التفاوض، وقال: “أكد النصر لممثلي كريستيانو رونالدو، عزمهم على الدفع والإصرار في الأيام المقبلة لحسم الصفقة”.

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وتابع فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عرض النصر الذي يمتد حتى يونيو عام 2025، لا يزال ساريًا، ولا توجد خطة للتراجع عن الصفقة”.

رونالدو
كريستيانو – المصدر @fifaworldcup_ar

واختتم خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، حديثه قائلًا: “سيقرر كريستيانو رونالدو مستقبله في الأيام المقبلة، بعد انتظاره للحصول على عروض من أندية أوروبية”.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن كريستيانو ينتظر عرض من أحد الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل المفاضلة بين العروض الأوروبية، حيث يملك عرضًا من النصر وآخر من السد القطري.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @selecaoportugal

جدل بشأن الصفقة

وتُسيطر حالة من الغموض على مستقبل رونالدو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، قبل انطلاق كأس العالم 2022 بيومين فقط، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى النصر.

وأشارت تقارير عالمية إلى أن كريستيانو في طريقه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بداية من يناير المقبل في صفقة ستجعله الأعلى أجرًا في العالم، حيث سيحصل على 200 مليون يورو في الموسم.

رونالدو
كريستيانو – المصدر @selecaoportugal

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