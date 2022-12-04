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رويترز: أوبك+ تمدد قرار خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميًا

2022-12-04 الساعة 3:02
رويترز: أوبك+ تمدد قرار خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميًا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت وكالة رويترز إن مجموعة أوبك+ وافقت في اجتماعها اليوم الأحد، على الإبقاء على سياسة إنتاج النفط الحالية ما يعني تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا والذي تم اتخاذه في الاجتماع الوزاري الأخير للمجموعة.

 

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اتفاق أوبك+ الحالي

وكانت أوبك+ قد اتفقت في أكتوبر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، وذلك اعتبارًا من نوفمبر هذا العام حتى نهاية عام 2023.

ويأتي اجتماع اليوم عقب اتفاق دول مجموعة السبع على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، في خطوة لحرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الإيرادات مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقالت موسكو إنها لن تبيع نفطها وفقًا لهذا الحد الأقصى وأنها تجري تحليلًا للتوصل إلى الرد المناسب.

وكانت وكالة بلومبرغ قالت في وقت سابق إن التحالف يجتمع لمراجعة مستويات إنتاج النفط لعام 2023 حيث تغرق السوق العالمية بسبب عدم اليقين بشأن الطلب الصيني والعرض الروسي.

ونظرت المملكة وشركاؤها في مناقشة تخفيضات إضافية للإنتاج لكن من المتوقع الآن على نطاق واسع أن تحافظ المجموعة المكونة من 23 دولة على مستويات الإمداد دون تغيير بعدما قاست تأثير التخفيض الكبير بمقدار مليونَي برميل يوميًا الذي تم الإعلان عنه في اجتماعها الأخير في أكتوبر.

على ذمة رويترز أوبك+ ستبقي على سياسة إنتاج النفط الحالية

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