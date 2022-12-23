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تقلبات جوية بالمحافظة

رياح قوية تدفع أمواج البحر على كورنيش جدة

2022-12-23 الساعة 7:02
رياح قوية تدفع أمواج البحر على كورنيش جدة
المواطن - فريق التحرير

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رصد مقطع فيديو متداول هبوب رياح قوية في محافظة جدة تسببت في دفع أمواج البحر على الكورنيش.

تقلبات جوية

يأتي ذلك بالتزامن مع تقلبات جوية تشهدها المحافظة، ومعظم مناطق المملكة.

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يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه باستقرار نسبي على منطقة مكة المكرمة مع تأثر سواحلها بارتفاع للأمواج وتواجد السحب الممطرة على جنوب وشرق المنطقة.

 

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