رياح قوية تدفع أمواج البحر على كورنيش جدة

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رصد مقطع فيديو متداول هبوب رياح قوية في محافظة جدة تسببت في دفع أمواج البحر على الكورنيش.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقلبات جوية تشهدها المحافظة، ومعظم مناطق المملكة.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه باستقرار نسبي على منطقة مكة المكرمة مع تأثر سواحلها بارتفاع للأمواج وتواجد السحب الممطرة على جنوب وشرق المنطقة.