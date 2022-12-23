رياض محرز: من الرائع هز شباك ليفربول

أعرب الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته بعدما ساهم في تأهل فريقه لربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وكان محرز سجل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في شباك ليفربول بعدما تلقى كرة عرضية من اللاعب الإسباني رودري.

تعليق رياض محرز

وتحدث محرز صاحب الـ31 عامًا لشبكة Sky Sports قائلًا: “من الرائع التسجيل دائمًا ومساعدة الفريق على الفوز، بشكل عام كنا رائعين واستحقينا التأهل على حساب ليفربول”.

وأضاف محرز: “عاد الجميع بعقلية رائعة للفوز، ومستعدون للفوز فيما هو قادم”.

يذكر أن مانشستر سيتي سيواجه ساوثهامبتون في ربع نهائي كأس الرابطة في العاشر من يناير المقبل.

مانشستر سيتي ضد ليفربول

وأطاح نادي مانشستر سيتي، بضيفه ليفربول خارج بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين في دور الـ16.

وبدأت المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي مانشستر سيتي، حيث أحرز النرويجي إيرلينج هالاند هدف التقدم لـ مان سيتي بعد تمريرة متقنة من البلجيكي كيفن دي بروين.

ونجح بعدها البرتغالي فابيو كارفايو في إحراز هدف التعادل لـ الريدز بالدقيقة العشرين بعد تمريرة جيدة من اللاعب جيمس ميلنر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، نجح رياض محرز في تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي بمهارة جيدة في الدقيقة الـ47، ثم تمكن بعدها بدقيقة المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة الـ48.

وظل مانشستر سيتي يضغط حتى أضاف المدافع الهولندي ناثان آكي الهدف الثالث لـ السيتي في الدقيقة الـ59 من ضربة رأسية بعد تمريرة مميزة من دي بروين.

وحافظ مان سيتي على تقدمه، ليفوز بنتيجة 3/ 2 ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة.