ريال مدريد يحسم موقفه من ضم مبابي

حسم نادي ريال مدريد الإسباني، الأنباء التي تردد بشأن إمكانية عودة المفاوضات مع مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي.

الريال يرفض مبابي

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن ريال مدريد حذف مبابي من خططه المستقبلية، منذ قرار المهاجم الفرنسي بتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في مايو الماضي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “ريال مدريد بدأ بناء مشروعه الخاص عقب استبعاد مبابي، عن طريق تعزيز مكانة بعض اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس”.

وتابعت: “الريال لا يبدو مستعدًا لإضاعة الوقت مرة أخرى، رغم الأنباء العديدة مؤخرًا عن رغبة نجم باريس في الانتقال إلى صفوفه.. ورغم كل ما قدمه كيليان في كأس العالم، إلا أنه لم يغير أي شيء”.

تكرار الاستراتيجية مع رونالدو

وذكرت “ماركا”: “رغم طرح أنباء عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد مؤخرًا، لم تفكر الإدارة في الأمر أبدًا، ونفس الاستراتيجية تتكرر مع مبابي، لأن وصول أحدهما سيتبعه تغيير للأدوار في المجموعة الحالية من اللاعبين”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الإسبانية: “مستقبل فينيسيوس بات يكتسب أهمية خاصة داخل ريال مدريد، حيث يخطط النادي لجعله القائد المستقبلي للفريق الملكي”.

وكان مانشستر يونايتد قد فسخ تعاقده بالتراضي مع رونالدو، وذلك بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وخاض تدريبات في نادي ريال مدريد مؤخرًا، ليتوقع البعض إمكانية عودته إلى الفريق، إلا أن التقارير تُشير لاقترابه من النصر.