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بعد تألقه مع المنتخب المغربي بالمونديال

ريال مدريد يراقب Yassine bounou

2022-12-11 الساعة 11:22
ريال مدريد يراقب Yassine bounou
المواطن - محمد سمعه

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يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الحارس المغربي Yassine bounou، بعد تألقه اللافت للأنظار في مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وذكر موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني أن الريال مهتم بالتعاقد مع بونو صاحب الـ32 عامًا بعد تألقه مع المنتخب المغربي في مونديال قطر.

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ويرغب الريال في ضم بونو بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 53 مباراة من أصل 120 مشاركة مع نادي إشبيلية الإسباني.

لفتة Yassine bounou الطيبة

وبعد مباراة البرتغال، أظهر الحارس العملاق Yassine bounou، لفتة طيبة تجاه زميله في المنتخب، يوسف النصيري بمنحه جائزة رجل المباراة، رغم فوز بونو بها تقديرًا ودعمًا للنصيري، الذي ساهم في تأهل المغرب لنصف نهائي كأس العالم.

وكان النصيري سجل هدف فوز المغرب في شباك البرتغال بالدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول من ضربة رأسية متقنة، ثم تألق ياسين بونو وحافظ على نظافة شباكه حتى تأهلت المغرب إلى المربع الذهبي.

وقام ياسين بونو بمنح جائزته “رجل المباراة” إلى النصيري فقام الأخير بتحيته وتوجيه الشكر له قبل أن يُعيد له الجائزة.

ياسين بونو ويوسف النصيري
ياسين بونو ويوسف النصيري

المغرب تواجه فرنسا

وسيواجه المنتخب المغربي، نظيره الفرنسي مساء الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العالم 2022، حيث يسعى منتخب المغرب لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالتأهل لنهائي المونديال كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الأمر.

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